di Renato Leti

RIETI – Il rinvio a domenica 11 marzo di tutte le gare dei diversi campionati regionali e provinciali del Lazio permette alla Valle del Tevere di concentrarsi con maggiore attenzione sul prossimo incontro tra le mura amiche con il Città di Ciampino, quando la formazione biancoblù cercherà di sfatare il tabù del Comunale di Forano dove dall’inizio del 2018, e del girone di ritorno, non è ancora riuscita a cogliere la prima vittoria. Dopo il successo ottenuto domenica scorsa sul campo della Boreale, la Valle del Tevere punterà a ripetere lo stesso risultato anche in casa e regalare questa soddisfazione ai propri tifosi. Nella gara di andata il Città di Ciampino s’impose per 2-1: il gol dei biancoblu fu realizzato da Federici (passato lo scorso dicembre al Città di Anagni). L’abbondante nevicata d’inizio settimana non ha impedito comunque le abituali sedute di allenamento, anche se l’immagine del Comunale totalmente innevato ha costituito una surreale novità per tutti. La società deciderà in giornata se disputare nei prossimi giorni un’amichevole con una squadra della zona.



IL COMMENTO DEL TECNICO

Stefano Scaricamazza

«Non possiamo dire con certezza se questa sosta può essere positiva o negativa: di sicuro ci ha permesso di lavorare con maggior tranquillità soprattutto dal punto di vista fisico e di prepararci con più calma all’incontro di domenica prossima».



ALTRE GARE, IX DI RITORNO (rinviate a domenica prossima, ore 11)

Atletico Vescovio-PC Tor Sapienza

Astrea-Pol.Monti Cimini

Eretum Monterotondo-Crecas

Ladispoli-Boreale Don Orione

Lepanto-Civitavecchia

Monte Grotte Celoni-Real Monterotondo Scalo

Tolfa Calcio-Unipomezia (alle 15)

Vis Artena-Cynthia



CLASSIFICA

Vis Artena, Ladispoli 51

Astrea, Crecas 47

Unipomezia 44

Città di Ciampino 41

Eretum Monterotondo, Cynthia 40

Valle del Tevere 34

Civitavecchia 30

Tolfa Calcio 25

Lepanto, Monte Grotte Celoni, PC Tor Sapienza, Atletico Vescovio, Boreale Don Orione 24

Real Monterotondo Scalo 23

Pol.Monti Cimini 22









Sabato 3 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:00



