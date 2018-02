Sorpresa a piazza San Pietro, il Papa fa salire 6 bambini sulla “papamobile”

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano - Un cenno di intesa con l'autista e la jeep bianca del Papa si è fermata in piazza, tra la gente. Davanti alla vettura un gruppo di pellegrini, con cappellini gialli ben visibili da lontano, provenienti dalla Lombardia. La scuola Arca di Legnano. Papa Francesco ha fatto salire a bordo sei ragazzini invitandoli a rimanere con lui per un insolito giro tra la folla che riempiva i settori di piazza san Pietro. L'udienza generale resta un appuntamento settimanale pieno di sorprese.



I bambini si sono accomodati sui sedili tenendosi ben stretti al corrimano, scambiando qualche battuta con il Pontefice che sembrava più divertito di loro. «Pronti per salire a bordo e partire? Un altro cenno all'autista che conduceva la papamobile e via di nuovo tra i saluti che si mischiavano in varie lingue al passaggio dell'auto. Nessuno sembrava curarsi troppo del freddo o della leggera pioggerella che cadeva a tratti. Erano circa 10 mila i pellegrini stamattina, molti dei quali arrivati dall'estero.



Lo speaker sulla piazza ha elencato tutte le presenze. Polonia, Kosovo, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Croazia, Francia, Belgio, Inghilterra, Irlanda, Cina, Stati Uniti, Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Messico, Argentina, Portogallo, Brasile. Prima di entrare in Piazza San Pietro, il Papa ha salutato diversi gruppi di malati che assistevano all'udienza dall'Aula Paolo VI, al caldo, per non prendere freddo fuori.

Mercoledì 14 Febbraio 2018



