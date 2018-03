Papa Francesco affida ad un gruppo di studenti le meditazioni della Via Crucis al Colosseo

Città del Vaticano La Via Crucis 2.0. Dopo poeti come Mario Luzi, teologi, cardinali, scrittori e giornalisti, stavolta, Papa Francesco ha affidato la preparazione dei testi per la Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo a un gruppo di studenti, coordinato dal professor Andrea Monda, laureato in Giurisprudenza e Scienze Religiose, scrittore e saggista. I giovani frequentano tutti un liceo classico romano, dove Monda insegna religione. Monda collabora anche con l'Avvenire, scrive recensioni per la Civiltà Cattolica ma soprattutto collabora con tv2000 con il docu-reality Buongiorno Professore.

















Gioved├Č 8 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:09



© RIPRODUZIONE RISERVATA