Papa Francesco verso il Cile: «Ho paura di una guerra nucleare»

«Si, ho davvero paura. Siamo al limite. Basta un incidente per innescare la guerra. Di questo passo la situazione rischia di precipitare. Quindi bisogna distruggere le armi, adoperarci per il disarmo nucleare». Così Papa Francesco, sul volo da Roma verso Santiago del Cile, ha risposto ad una domanda di una giornalista sul fatto se abbia davvero paura di una guerra nucleare, avendo prima fatto distribuire ai cronisti al seguito una foto scattata a Nagasaki dopo l'esplosione atomica del '45.

«Vi auguro buon viaggio. Hanno detto all'Alitalia che il volo Roma-Santiago é il volo diretto più lungo che ha la compagnia, 15 ore e 40. Avremo tempo per riposare, lavorare, tante cose», ha detto poi Francesco ai giornalisti. «Grazie per il vostro lavoro - ha continuato -. Sarà impegnativo: tre giorni in un Paese, tre giorni in un altro. Per me non sarà tanto difficile in Cile, perché ho studiato lì un anno, ho tanti amici, lo conosco bene. Invece - ha aggiunto il Pontefice - il Perù lo conosco meno. Ci sono andato due o tre volte per convegni, incontri».