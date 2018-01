Papa Francesco ai maestri cattolici: il patto educativo tra famiglia, scuola e Stato si è rotto

di Franca Giansoldati

CITTA' DEL VATIVANO - Papa Francesco ha pochi dubbi. Da ex insegnante, vedendo quello che è accaduto dagli anni Settanta in poi, e' convinto che «il patto educativo tra scuola, famiglia e Stato si e' rotto». Un commento a caldo, espresso spontaneamente parlando a braccio davanti alla associazione che raggruppa tutti i Maestri Cattolici ricevuti in Vaticano in occasione del loro congresso nazionale. «Tutti sappiamo che questa alleanza e’ da tempo in crisi, e in certi casi del tutto rotta. Una volta c’era molto rinforzo reciproco tra gli stimoli dati dagli insegnanti e quelli dati dai genitori». La situazione con il tempo e’ cambiata. Che fare? Il Papa invita a non coltivare inclinazioni nostalgiche anche se «bisogna prendere atto dei mutamenti che hanno riguardato sia la famiglia sia la scuola, e rinnovare l’impegno per una costruttiva collaborazione, per il bene dei bambini e dei ragazzi». Le distorsioni in campo educativo hanno diversi effetti. Per esempio è difficile, ha sottolineato, non vedere una certa «schizzofrenia» quando si parla di ambiente ed ecologia. Per Bergoglio è difficile comprendere certi atteggiamenti che poi vengono assorbiti dai bambini da parte di chi, per esempio, «si prende cura degli animali in estinzione ma ignora i problemi degli anziani; o difende la foresta amazzonica ma trascura i diritti dei lavoratori a un giusto salario».



Insiste poi tanto sul concetto di ecologia integrale, che significa avere ben presente l'insieme delle cose che riguardano l'ambiente e l'uomo, come un tutt'uno inscindibile, dalla difesa della vita a quella della natura. «L’ecologia a cui educare dev’essere integrale. E soprattutto l’educazione deve puntare al senso di responsabilità: non a trasmettere slogan che altri dovrebbero attuare, ma a suscitare il gusto di sperimentare un’etica ecologica partendo da scelte e gesti di vita quotidiana». Per il Papa »non si tratta solo di dare alcune nozioni, che pure vanno insegnate, di ecologia. Si tratta di educare a uno stile di vita basato sull’atteggiamento della cura per la nostra casa comune che è il creato». Uno stile di vita che, appunto, non sia schizofrenico.

Venerdì 5 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:21



