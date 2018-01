Papa Francesco alle vittime dell'incidente sul treno dei pendolari: «Prego per voi»

Città del Vaticano Papa Francesco è addolorato per la morte di tre donne, tre pendolari, che viaggiavano sul treno deragliato nel milanese. In un telegramma di cordoglio per l'incidente ferroviario avvenuto oggi, inviato all'arcivescovo di Milano, Delpini, Bergoglio esprime la sua vicinanza a chi sta soffrendo per la perdita di un familiare, o perchè ferito a causa del violento schianto. «Assicuro fervide preghiere di suffragio per coloro che sono tragicamente scomparsi e formulo vivi auspici di pronta guarigione per i passeggeri rimasti feriti».

Giovedì 25 Gennaio 2018



