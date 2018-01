Papa Francesco in Perù denuncia l'alto tasso di femminicidi

di Franca Giansoldati

Truijllo – La malavita, la criminalità distruggono più di un uragano. «Altre tempeste possono sferzare queste coste e, nella vita dei figli di queste terre, hanno effetti devastanti. Tempeste che ci interpellano anche come comunità e mettono in gioco il valore del nostro spirito. Si chiamano violenza organizzata, come il ’sicariato’ e l’insicurezza che esso crea». Papa Francesco visita la seconda città peruviana per importanza, Trujillo, una zona colpita nell’aprile del 2017 dalle inondazioni provocate da ’El nino’. La regione è notoriamente attraversata da insicurezza e violenza diffusa nella società. L'accoglienza al Papa è festosa e allegra, la messa davanti all'oceano suggestiva, i bambini gli hanno danzato attorno tutti vestiti di bianco. Poi Bergoglio ha affrontato di petto un'altra piaga sociale, l'alto tasso di violenze domestiche e di femminicidi. «Vorrei ringraziare le madri e le nonne, e voglio invitare tutti a lottare contro una piaga che colpisce il nostro continente, i numerosi casi di femminicidio. E sono molte le situazioni di violenze che sono tenute sotto silenzio al di là di tante pareti. Vi invito a lottare contro questa flagello».





Sabato 20 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:22



© RIPRODUZIONE RISERVATA