Papa Francesco invita i vescovi a non fare politica e minimizza sulla crisi peruviana

di Franca Giansoldati

Lima – Papa Francesco minimizza sulla crisi politica peruviana che ha spaccato il paese, scoppiata a dicembre dopo la richiesta di impeachment per il presidente Pedro Pablo Kuczynski a causa di una storia di corruzione. L'impeachment che è stato evitato solo grazie al voto determinante in parlamento del partito conservatore della figlia di Fujimori, il precedente presidente, condannato per violazione dei diritti umani e corruzione. Alla vigilia di Natale Kuczynski a sorpresa ha firmato un decreto per l'amnistia a Fujimori, ormai 80enne e in carrozzella e i peruviani sono insorti con polemiche feroci e accuse di baratto, di avere venduto la giustizia. Il Papa però preferisce sdrammatizzare.



«Il fatto è che il problema della crisi non è solo in Perù ma in tutta l'America Latina. Oggi possiamo dire che gran parte del continente soffre di una deriva decadente in politica, dovuta in parte alla corruzione». Bergoglio fa riferimento al caso Odebrecht, la tangentopoli brasiliana che ha investito il presidente del Perù. L'argomento è stato sollevato grazie alla domanda di un vescovo che ha chiesto al Papa di commentare le ultime vicende nazionali. «Il caso Odebrecht è solo un aneddoto piccolo, minimo». Poi ha aggiunto che la politica è malata ovunque e che, in America Latina, è alimentata «dalla presenza di paradisi fiscali». Poi ai vescovi suggerisce di stare alla larga dalla politica. «Non ho niente contro il mondo della politica ma non fate i politicanti perchè magari siete amici di uno o dell'altro politico». Poi ha aggiunto: non è facile evangelizzare i politici.

Domenica 21 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:20



