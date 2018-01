Papa Francesco è arrivato a Santiago del Cile, accolto dal presidente Bachelet

Papa Francesco è arrivato in Cile. L'aereo con a bordo il pontefice è atterrato all'aeroporto internazIonale della capitale Santiago. In una breve cerimonia di benvenuto, Papa Francesco è stato accolto all'aeroporto di Santiago del Cile dalla presidente della repubblica, uscente ma ancora in carica, Michelle Bachelet.



Migliaia di persone hanno salutato a Santiago del Cile il passaggio di papa Francesco in 'papamobile' lungo il tragitto che lo ha condotto dall'aeroporto verso la Nunziatura apostolica, dove soggiorna in questo suo soggiorno cileno. Accompagnato sulla 'papamobile' aperta dall'arcivescovo della capitale cilena, il cardinale Ricardo Ezzati Andrello, salesiano nato in Veneto, il Papa ha salutato e benedetto la folla plaudente sui due lati della strada. All'arrivo in Nunziatura, si è ancora intrattenuto a salutare i centinaia di fedeli assiepati in sua attesa, accettando piccoli doni, lasciandosi scattare foto con i telefonini e abbracciando e carezzando in particolare i bambini.

