«La Comunità di Sant'Egidio - si legge in una nota - accoglie con gioia l'annuncio della visita di Papa Francesco a

Trastevere il prossimo 11 marzo per il suo cinquantesimo anniversario. Nel pomeriggio, in piazza Santa Maria in Trastevere, il Papa rivolgerà un discorso alla Comunità nel suo complesso e celebrerà una Liturgia della Parola».

Nel corso dell'evento Francesco avrà l'occasione di un nuovo incontro con il popolo di Sant'Egidio, a partire da Andrea Riccardi che 50 anni fa iniziò il cammino della Comunità a Roma, con rappresentanze venute da diverse città d'Italia e dal mondo, con giovani e poveri amici della Comunità, tra cui i profughi arrivati con i corridoi umanitari, anziani, bambini delle Scuole della Pace, persone con disabilità e senza dimora accolti in questi giorni di freddo. «La Comunità - conclude il comunicato - ringrazia e attende l'incontro con gratitudine e affetto».

Sabato 3 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:59



