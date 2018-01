Family Day sabato chiama i leader a confrontarsi sulla natalità ma la Cei chiarisce: nessun endorsement

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano – Domani il Family Day e Alleanza Cattolica hanno organizzato un confronto pubblico per comparare i programmi dei partiti sulle misure a favore della natalità, invitando tutti i leader a spiegare agli elettori il loro progetto. Il tema dell'inverno demografico sta sollevando parecchi grattacapi visto che il numero dei decessi ormai supera largamente quello dei nuovi nati, e la metà delle donne in età fertile non ha neanche un figlio.Si tratta di un impoverimento della nazione, con pesanti ricadute sociali ed economiche, come hanno fatto notare i demografi con cifre e tabelle.



Il convegno organizzato è fissato per domani, dalle 9.30 alle 13, nel Salone dei Piceni, in piazza San Salvatore in Lauro, a Roma. A dare il benvenuto sarà il cardinale Elio Sgreccia, voce autorevole della Chiesa in materia di bioetica, vita e famiglia, poi interverranno gli organizzatori, Marco Invernizzi e Massimo Gandolfini per sollecitere i politici presenti. Finora hanno aderito il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri per Forza Italia, la Lega, con Matteo Salvini, Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni; Energie per l’Italia, con Stefano Parisi, Noi per l’Italia, con Eugenia Roccella. Invitati naturalmente anche Luigi di Maio e Matteo Renzi ma per ora da loro non è arrivata nessuna conferma.



Anche se i vescovi apprezzano l'iniziativa delle associazioni familiari questo «non significa, ha chiarito monsignor Nunzio Galantino che ci saranno sostegni diretti» della Chiesa ai candidati. Anzi. Il segretario della Cei, a scanso di equivoci, ha aggiunto scherzando: «se per caso conoscete qualcuno che vuole venire da me per parlare di questo dissuadetelo». Come dire che non ci sarà nessun endorsement diretto da parte della Chiesa.





























































































