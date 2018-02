Salvini: «La Ue brutta è Juncker, Tajani è un'altra cosa»

di Mario Ajello

Onorevole Salvini, ma se siete così uniti perché non fate la manifestazione unitaria del centrodestra con Berlusconi? Non so se la facciamo. Noi siamo pronti. Ho fatto di tutto per unire. Ho cambiato sala, a Roma, per farci entrare tutti e non fare solo una manifestazione della Lega. Ho cambiato orario, per renderlo più comodo per Berlusconi e per la Meloni. Ho rifatto anche i manifesti, spendendoci soldi e tempo. Ma quelli di Forza Italia sono spariti. Non mi fanno sapere nulla. E' offeso? Macché. Noi...