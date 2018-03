Salvini: «Il dopo Silvio sono io». E rivendica l'operazione Sud

di Emilio Pucci

Il suo primo commento ufficiale è stato «grazie». In quel grazie c'è la soddisfazione per aver superato Berlusconi. «Ora comandiamo noi nel centrodestra. Un successo, un grande risultato. Siamo i veri vincitori di queste elezioni», il commento di Salvini con i suoi. Il derby interno con Forza Italia è come un successo del suo Milan in Champions League. E proprio ai danni dell'ex presidente della sua squadra del cuore. «Aspetto i voti veri, non i sondaggi ma siamo vicini...