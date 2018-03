Elezioni, Salvini apre a sinistra. Berlusconi: io regista

di Barbara Acquaviti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Non mi scanso», dice Matteo Salvini, difendendo il suo diritto alla premiership. E lanciando una sorta di appello-offerta alla sinistra. Ma non è l'unico a non avere in mente passi di lato. Silvio Berlusconi riunisce ad Arcore i big azzurri e rompe, con un video, un silenzio post-elettorale durato quasi due giorni. Per mostrare di essere «felice» dell'affermazione della Lega e del suo segretario, pur conquistata a scapito degli azzurri. Ma il vero messaggio, dentro e fuori dalla coalizione, è un...