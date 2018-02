Roma, Meloni sfila in piazza Vittorio, anche Parisi al corteo: «Persone non si sentono più sicure»

«Continuano a impedire a Fratelli d'Italia di manifestare sul territorio nazionale. Saremo in tante città italiane e a piazza Vittorio a Roma per portare delle enormi bandiere tricolori e chiedere che lo Stato rientri in quartieri ormai abbandonati al degrado e all'insicurezza. E rinnovo per il primo di marzo l'appello a Salvini e Berlusconi per una manifestazione unitaria del centrodestra, un segnale necessario prima della chiusura della campagna elettorale». Così aveva annunciato il candidato premier e presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, prima di scendere in piazza a Roma.

«Una delle prime iniziative quando andremo al governo sarà chiedere al ministro dell'Interno un decreto legge d'urgenza per far chiudere i centri sociali che si sono macchiati di violenza e che vivono in una situazione di illegalità», ha detto la Meloni a "La Verità", «Vogliamo ribadire che non ci possono essere zone franche in Italia, dove lo Stato non entra e dove regna l'illegalità. Il fatto incredibile è che, dato il clima di questi giorni, qualcuno pensava di potercelo impedire con le minacce e l'intimidazione. Saremo a piazza Vittorio a Roma, in via Padova a Milano e in decine di altre città in tutta Italia», ha proseguito la leader di FdI a proposito delle manifestazioni di oggi.



«La piazza più grande di Roma è allo sbando per l'incapacità di controllo del territorio e per la mancanza di volontà di certa politica. Le persone non si sentono più sicure, non si sentono più a casa. Zingaretti e la sinistra sono ostaggio di una cultura buonista che propugna l'illusione dell'accoglienza per tutti e senza regole, e ne vediamo le conseguenze. L'immigrazione è una bomba sociale, non possiamo fare più finta di nulla». Così in una nota il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio Stefano Parisi ha annunciato la sua partecipazione al fianco di Giorgia Meloni alla manifestazione sulla sicurezza organizzata da Fratelli di Italia nel pomeriggio di sabato a piazza Vittorio.