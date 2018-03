Regionali Lazio, Lombardi: «Big e base, c'è chi ha remato contro di me»

di Simone Canettieri

Roberta Lombardi, è arrivata terza alle regionali del Lazio, con il M5S 5 punti sotto alla media delle politiche e in caduta libera (22%) come voti di lista. Una Waterloo. «Beh, non possiamo paragonare i due voti. Anche in Sicilia prendemmo alle regionali 3 mesi fa il 35% se non sbaglio e ora alle nazionali siamo al 48%. Il voto territoriale è un voto diverso, ci sono sacche di potere, interessi specifici, che Zingaretti nel Lazio ad esempio coltiva da quando è presidente della Provincia, bastava guardare le liste...