Regionali Lazio, Zingaretti avanti su Parisi. Lombardia, centrodestra in testa

Primi exit poll per le elezioni regionali del Lazio. Nicola Zingaretti (Pd) avanti con il 30-34%, segue Stefano Parisi (centrodestra) con il 26-30%, Roberta Lombardi (M5S) è al 25-29%, mentre Sergio Pirozzi si ferma al 2-4%.



In Lombardia è in vantaggio il candidato del centrodestra Attilio Fontana con il 38-42%, segue Giorgio Gori (Pd) con il 31-35%, Dario Violi (M5S) è al 17-21%, mentre Onorio Rosati (Liberi e Uguali) si ferma al 2-4%.



«Mi sembra un buon risultato. Grazie ai lombardi che hanno partecipato al voto in maniera così massiccia e hanno fatto questa scelta», ha commentato il candidato del centrodestra, Attilio Fontana gli exit poll che lo danno in vantaggio in Lombardia. «Si prospetta una vittoria storica della Lega, in particolare in Lombardia - ha aggiunto al suo fianco il segretario lombardo Paolo Grimoldi -. Gori non pervenuto, aspettiamo la sua telefonata per riconoscere la sconfitta».

Domenica 4 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 05-03-2018 00:12



© RIPRODUZIONE RISERVATA