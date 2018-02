Regionali Lazio, corsa a 9 candidati, la sfida ai raggi X

di Giuseppe Gioffreda

Il 4 marzo 4.810.430 elettori del Lazio saranno chiamati ad eleggere il nuovo governatore della Regione. Sono nove candidati in corsa (presentati nel grafico in base alle coalizioni), sostenuti da 19 liste. Sarà rinnovato anche il consiglio regionale, composto da 50 membri. Gli aspiranti consiglieri in lizza sono oltre 600. DaIl Messaggero pubblicherà le interviste a tutti i concorrenti per la carica di presidente. I primi cinque sono Jean Leonard Touadi (della Civica popolare del ministro Beatrice Lorenzin),(Casapound), Elisabetta(Potere Al Popolo),(Dc) e(Ricostruire l'Italia).sarà la volta del sindaco di Amatrice, che corre con la sua civica dello Scarpone. A seguire(centrodestra),(Movimento 5 Stelle), e infine il governatore uscente(Pd) per la coalizione di centrosinistra. Si vota dalle 7 alle 23 di domenica 4 marzo. Lo spoglio per le regionali inizierà alle 15 di lunedì 5 marzo. È prevista l'elezione diretta del governatore: sarà il candidato presidente più votato. Il voto si svolge con un sistema elettorale sostanzialmente proporzionale: l'80% dei seggi (40), è assegnato con il proporzionale, mentre il restante 20% (10) viene suddiviso tra le liste che sostengono il governatore eletto.