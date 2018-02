Emiliano: se incarico a M5S il Pd appoggi il governo

«Se il presidente Mattarella dovesse dare l'incarico a Di Maio, io farò ogni sforzo perché il Pd sostenga il M5s nella formazione del governo». Lo afferma Michele Emiliano in un'intervista a Telenorba. «Se il Pd non dovesse essere il primo partito - aggiunge - e l'incarico dovesse essere dato al M5s, e ad altre ipotesi non voglio pensare, siccome sarà un governo di emergenza perché nessuno avrà la maggioranza assoluta, bisognerà far in modo che il gruppo che riceverà l'incarico poi possa formare un governo».

Venerdì 23 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:44



© RIPRODUZIONE RISERVATA