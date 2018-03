Pd, Orlando: dimissione vere di Renzi e gestione collegiale, 90% partito contro governo M5S o destra

Nella direzione Pd di lunedì è necessaria un'analisi della sconfitta e che Matteo Renzi renda le sue dimissioni «vere, operative ed effettive, in maniera inequivocabile». È la linea che emerge dalla riunione dell'area Orlando che è in corso. Per la gestione del partito nella fase post voto di formazione del governo e nella preparazione del congresso, l'area di minoranza chiede una gestione «collegiale», con una delegazione «pluralista» alle consultazioni che si faranno al Quirinale.



L'area Orlando, così come la maggioranza del Pd, ha escluso la possibilità di un governo con i 5 stelle, così come con il centrodestra. «In modo chiaro per questa prospettiva si è pronunciato Michele Emiliano che ha ottenuto al congresso il 10%. Il 90% del gruppo dirigente del Pd è contrario a una alleanza con il M5s», afferma Orlando. «Il referendum nel Pd non serve. Il referendum sul Pd c'è già stato. Siamo al 18%. Un solo punto sopra la lega di Salvini», aggiunge.

