Non sai per chi votare? Oggi sul Messaggero in edicola tutti i programmi dei partiti

Dalle tasse ai giovani, passando per il mondo del lavoro. Temi spinosi e cruciali, sui quali si deciderà quale forza politica governerà il Paese per i prossimi anni. Temi sui quali i partiti in corsa alle elezioni del prossimo 4 marzo hanno incentrato i propri programmi. E se nel mare magnum elettorale spesso sfuggono le proposte dell'uno o dell'altro e si rischia di fare confusione, sul Messaggero in edicola sabato 24 febbraio sarà pubblicata un'ampia scheda con tutti i programmi dei partiti. Una buona occasione per orientarsi e magari risolvere il dubbio su chi votare.

Sabato 24 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:58



