Napolitano: Gentiloni essenziale per la governabilità, con lui Italia più influente

«Paolo Gentiloni è divenuto punto essenziale di riferimento per il futuro prossimo e non solo nel breve periodo della governabilità e della stabilità politica dell'Italia». Lo ha detto il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano alla consegna al premier del premio Ispi istituito in ricordo dell'ambasciatore Boris Biancheri.



In Paolo Gentiloni, ha aggiunto, «alla coerenza, alla lealtà, alla disciplina si accompagna sempre quella impronta di libertà, quello spirito di ricerca senza preclusioni» e «vi si accompagna una attitudine all'ascolto e al dialogo che diventerà sua dote decisiva da ministro degli Esteri e poi da presidente del Consiglio». Secondo Napolitano, «in ciò è la chiave del ristabilimento da lui perseguito e realizzato di rapporti costruttivi e fecondi con gli alleati europei, della crescita di dignità e di influenza dell'Italia in tutte le sedi internazionali». Gentiloni ha quindi «conquistato una limpida e piena fiducia tra gli italiani e nelle relazioni internazionali», ha concluso l'ex capo dello Stato.

Mercoledì 21 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:03



© RIPRODUZIONE RISERVATA