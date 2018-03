M5S, Fico: «Siamo antifascisti, ma ci sono tematiche più importanti»

«Siamo sempre stati molto chiari: siamo antifascisti». Marca la sponda sinistra il parlamentare Cinque stelle Roberto Fico, presidente della Commissione di Vigilanza Rai, parlando delle posizioni del Movimento rispetto all'antifascismo.



«Abbiamo difeso la Costituzione - ha affermato - L'abbiamo difesa con le unghie e con i denti, siamo saliti sul tetto della Camera dei deputati, figuriamoci se non siamo antifascisti. Ma nel 2018 non possiamo polarizzare lo scontro su questo, ci sono tematiche ben più importanti e più alte da seguire come ad esempio la povertà, dobbiamo parlare di energie rinnovabili». «Per quanto riguarda l'immigrazione non è vero che non siamo chiari - ha proseguito - Abbiamo chiesto lo stralcio del regolamento di Dublino, quote proporzionali per l'Europa, assunzione di persone che possono sbrigare molto più velocemente le pratiche».



«Dobbiamo fare in modo - ha concluso - che queste persone che arrivano nel nostro Paese non debbano rimanere per tre anni senza una risposta, ma in tre mesi venga risolta la pratica burocratica».

Venerd├Č 2 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:34



