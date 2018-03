M5S, Grillo al comizio di chiusura a piazza del Popolo: l'endorsement di Beppe per Di Maio

di Mario Ajello

E' l'endorsement di Beppe per Giggino a tre giorni dalle elezioni. "Forse è finita la politica del Vaffa", dice Grillo nel suo lungo post e nel video. E questo annuncio è una benedizione della linea di Di Maio, più inclusiva, più costruttiva e meno dirompente, secondo i tifosi del nuovo capo politico del Movimento 5 Stelle. Se molti percepivano una sorta di distanza tra Beppe e Giggino, l'uno ancora visionario, l'altro concentrato sulla scalata al potere, ora il fondatore di M5S vuole smentire platealmente questo tipo di impressione assai diffusa. Infatti Beppe domani sarà anche sul palco di piazza del Popolo, per il comizio di chiusura della campagna elettorale di Di Maio. I problemi, eventuali divisioni ed altro, se ci saranno, riguarderanno il post voto e saranno eventualmente legate al risultato del voto. Per ora, al posto del Vaffa, la corsa ad entrare a Palazzo Chigi, con Grillo che benedice un moderatismo che poco gli appartiene.

Giovedì 1 Marzo 2018



