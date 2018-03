LeU: voglia di larghe intese e modifica della legge elettorale

di Marco Conti

Negano disponibilità a governi di larghe intese, salvo poi dirsi pronti a rifare la legge elettorale per poi tornare di nuovo alle urne. Ultimo di questo file, che comprende tutte o quasi le forze politiche, il presidente del Senato Pietro Grasso che ieri sera ha offerto i voti di LeU, in caso di stallo, per comporre una maggioranza per un esecutivo di scopo: cancellare il Rosatellum. Generosità, forse, se non fosse che riuscire a mettere insieme una maggioranza significa far partire la legislatura e un esecutivo che ovviamente di tutto dovrà occuparsi tranne che di legge elettorale che è compito del Parlamento.

