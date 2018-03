Elezioni, Mattarella chiede realismo: indispensabile mediare

di Alberto Gentili

Sergio Mattarella attende con pazienza che vengano ammainate i vessilli di guerra. Aspetta che Luigi Di Maio e Matteo Salvini la smettano di proclamarsi vincitori e acquisiscano la consapevolezza di non avere i numeri in Parlamento per formare un governo. E spera che il Pd (le accuse di Renzi non sono passate inosservate, innescando un moto di amarezza) ritrovi al più presto la bussola: l'avvitamento del Partito democratico, che ha garantito in questi anni la governabilità, allarma non poco. LEGGI ANCHE: Elezioni,...