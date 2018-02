Elezioni, Letta su Twitter: spero Gentiloni ne esca rafforzato

«Il voto del 4 marzo? Se penso a Italia e Europa voglio augurarmi che Paolo Gentiloni ne esca rafforzato con la coalizione che lo sostiene». Lo scrive su twitter Enrico Letta.



«Le parole di Enrico Letta sono importanti. Come Pd e centrosinistra andiamo avanti con impegno per un'Italia più forte e più giusta». Lo dichiara il vicesegretario del Pd Maurizio Martina, a margine di un'iniziativa elettorale a Narni, in Umbria.

Mercoledì 28 Febbraio 2018



