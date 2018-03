Elezioni, FdI esulta: «Raddoppiati i consensi. Mai con M5S»

LEGGI ANCHE:

Fratelli d'Italia è soddisfatto per la performance alle politiche, e dice no a qualsiasi ipotesi di collaborazione con il Movimento Cinque Stelle. «Fdi raddoppia e forse addirittura triplica i suoi consensi. Noi siamo molto soddisfatti dell'esito del voto. L'operazione di messa in sicurezza della destra è ormai consolidata», dice raggiante commentando le proiezioni il capogruppo di Fdi alla Camera Fabio Rampelli, unico esponente di spicco del partito a presidiare il comitato elettorale allestito alla Garbatella, a pochi passi dalla sede della Regione Lazio.Al comitato, invece, non è passata Giorgia Meloni: la leader è infatti rimasta a casa e bisognerà attendere la mattinata per avere un suo commento sul risultato del voto. Al comitato tutti sottolineano il crollo di Renzi, ma guardano con grande interesse anche a quello che accade nel centrodestra, dove si profila il sorpasso della Lega su Forza Italia.«Mi auguro che nella coalizione di centrodestra non accada nulla e che possa reggere anche nel caso di un sorpasso della Lega su Fi», sottolinea Rampelli, che ribadisce: «la nostra esperienza di centrodestra ha un valore: è il frutto della alleanza tra un centrodestra 'responsabile' e quello di Fi». Una cosa, però è certa: il partito di Meloni non è disponibile «a fare giochi strani con partiti che portano messaggi e obiettivi completamente diversi dai nostri». Immediato è il richiamo all'impegno a non uscire dal perimetro dell'alleanza di centrodestra che è stato solennemente promesso dai candidati di Fdi agli elettori all'inizio della campagna elettorale. Dunque, al di fuori degli alleati di partenza non si parla con nessuno. «E certamente - ha puntualizzato Rampelli - un accordo con il Movimento Cinque stelle non lo faremo mai».