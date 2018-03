Elezioni2018, caso a Palermo: schede ristampate per 200 sezioni, i seggi aprono in ritardo

Ritardi nell'apertura di alcuni seggi elettorali a Palermo si sono registrati a causa della distribuzione delle schede ristampate nella notte, per un errore nella perimetrazione dei collegi, e destinate a circa 200 sezioni. Le pattuglie dei vigili urbani sono al lavoro per la distribuzione delle nuove schede, ma non hanno ancora raggiunto tutte le sezioni. Alle 7.50 nei seggi della scuola Ignazio Buttitta, in via Cimabue a Palermo, le schede non erano ancora arrivate. Nelle cinque sezioni 163, 61 243, 548, 027A ancora non si vota. A dirlo sono gli scrutatori che si trovano nelle sezioni.



La Prefettura ha comunicato, dopo un riscontro effettuato con il Comune, che l e schede elettorali ristampate sono state distribuite in tutte le 200 sezioni interessate. Alcuni seggi non hanno ancora avviato le operazioni elettorali perchè i presidenti in questo momento stanno timbrando le schede. Entro pochi minuti, assicurano dalla Prefettura, tutti le sezioni di Palermo saranno tutte aperte .



Ma in alcuni seggi, oltre un'ora e mezza dopo l'orario previsto per l'apertura, non sono ancora cominciate le operazioni di voto. È il caso dell'istituto comprensivo Uditore Setti Carraro dove nelle cinque sezioni gli elettori sono stati invitati a tornare dopo mezz'ora perché le nuove schede elettorali, ristampate nella notte, sono appena state distribuite e sono ancora in corso le operazioni di timbratura da parte dei presidenti di seggio. «È scandaloso che a quasi due ore dall'apertura delle sezioni elettorali in tutta Italia, a Palermo vi siano alcune persone ancora fuori dai seggi», è il commento di uno degli elettori in attesa di votare nell'istituto Uditore Setti Carraro dove hanno appena aperto i seggi dopo la timbratura delle nuove schede elettorali.



«Mi preoccupa che a Palermo alcuni seggi siano ancora chiusi in attesa di ricevere le schede elettorali corrette. Nel giorno più importante di una democrazia, quello delle elezioni, sono ritardi ed errori inaccettabili, che spero non scoraggeranno la partecipazione dei cittadini», ha commentato il presidente del Senato Pietro Grasso e leader di LeU.

Domenica 4 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:16



