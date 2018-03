Elezioni2018, seggi chiusi. Primi exit poll: centrodestra avanti al 33,5-36,5%, M5S al 29-32%, centrosinistra 25-28

Seggi chiusi e via allo spoglio. Secondo i primi exit poll del consorzio Opinio-Italia per la Rai al Senato centrodestra al 33,5-36,5%, M5S primo partito con il 29-32%, centrosinistra 25-28%. Il Pd sarebbe al 20,5-23,5%, Forza Italia 13-16%, Lega al 13-16%, Fratelli d'Italia 4-6%, Liberi e Uguali 3-5%, +Europa 2,5-4,5%, Noi con l'Italia 1-3%.



Alla Camera centrodestra al 33-36%, M5S 29,5%-32,5%, centrosinistra 24,5-27,5%, Liberi e Uguali 3-5, altre 3,5-5,5. Il Pd sarebbe al 20-23%; Lega 13-16, Forza Italia 12,5%-15,5%, Fdi al 3,5-5,5%, Leu al 3-5, +Europa Bonino al 2-4, Noi con l'Italia-Udc 0,5-2,5%, Civica popolare Lorenzin al 0-2%, Insieme 0-2%, Svp al 0-1% altri al 2,5-4,5%.



Movimento 5 Stelle dunque primo partito, ma la coalizione del centrodestra avanti in una forchetta tra il 33 e il 36%, con un sostanziale testa a testa tra Forza Italia e la Lega. Dietro il centrosinistra in un range che oscilla tra il 24 e il 28%. È la fotografia del voto che emerge dai primi exit poll. Con una affluenza che ha sfiorato il 74%.



Esce dunque un Paese spaccato in tre, come d'altronde era ampiamente previsto, ma con una affermazione di M5s importante, tra il 29 e 32% al Senato, e tra il 29,5 e il 32,5% alla Camera, secondo il primo exit di Opinio. Il Movimento 5 Stelle fa meglio delle precedenti elezioni politiche, allungando fino a cinque punti percentuali alla Camera.



Allungo in avanti anche per la Lega che potrebbe superare, anche se di misura, Forza Italia nella coalizione di

centrodestra. Fratelli d'Italia tra il 4 e il 6%. Nella coalizione di centrosinistra è il Pd ad avere il grosso dei voti con Più Europa tra il 2 e il 4%.



In base alI'exit poll Consorzio Opinio Italia per Rai alla Camera il centrodestra è a 225-265 seggi, M5S a 195-235, il centrosinistra a 115-155 seggi, Leu 12-20 seggi, altri 6-8.











«Chiaramente i primi dati dobbiamo prenderli con la giusta cautela ma se i risultati fossero confermati ci ritroveremmo di fronte ad un dato straordinario, anzi storico. C'è un elemento certo che emerge da questi dati, ovvero che il M5S sarà il pilastro della prossima legislatura». Lo afferma Alfonso Bonafede, deputato uscente e candidato ministro alla Giustizia del M5S.



«Gli exit poll si sono dimostrati nella storia molto elastici ma se questo è il risultato finale la cosa chiara per il Pd è un dato negativo, noi passeremmo all' opposizione». Così il capogruppo Pd alla Camera Ettore Rosato a Porta a Porta.







