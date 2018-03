Elezioni2018, la Casa Bianca: «Italia partner, c'è cooperazione»

Il processo per la formazione del nuovo governo italiano «non impedirà la cooperazione con uno dei nostri più stretti partner politici, economici e nella sicurezza»: lo ha detto all'ANSA la Casa Bianca commentando l'esito delle elezioni italiane tramite un portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale.



«Le elezioni di domenica non hanno prodotto alcuna maggioranza parlamentare chiara in una corsa con molti candidati. Aspettiamo la formazione del prossimo governo italiano».

Mercoled├Č 7 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 01:03



