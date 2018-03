Elezioni2018, Pancalli denuncia: «Sezione inaccessibile a invalidi, vergogna»

«In fila per esercitare il mio diritto di voto...la sezione al primo piano inaccessibile...io e tantissimi anziani costretti a votare in un seggio di fortuna e pregare qualche amico o parente di verificare l'apposizione nell'urna delle schede. Vergogna!». Così su Twitter il presidente del Comitato Paralimpico italiano (Cip) Luca Pancalli.

