Elezioni2018, caos seggi tra code e schede sbagliate: «Voto da annullare»

Schede con i nomi sbagliati a Roma e Palermo, aperture dei seggi in ritardo, attese di oltre un'ora per votare. Non sono mancate polemiche e disagi nella giornata elettorale, fino alla denuncia di Luca Pancalli, già presidente del Comitato paralimpico, che ha raccontato che a causa delle barriere architettoniche i disabili non potevano entrare in un seggio dei Parioli. In Sicilia l'ex magistrato Ingroia invece ha chiesto l'annullamento del voto perché in alcune schede mancava il simbolo del suo partito. DISAGI San...