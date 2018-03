Dal Def alla manovra correttiva, i dossier a cavallo dei due governi

di Luca Cifoni

Le regole italiane dicono che la scadenza è il 10 aprile, quelle europee permetterebbero di arrivare alla fine del mese. Ma a Bruxelles vige anche una prassi informale in base alla quale se in un Paese c'è una fase politica complessa e manca un governo con pieni poteri, allora può essere tollerato un ulteriore slittamento di qualche settimana. Non è escluso che l'Italia sfrutti questa possibilità se il prossimo mese la formazione del nuovo governo dovesse essere entrata in una fase decisiva;...