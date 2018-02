D'Alema, dalla psicologia ai sondaggi: le strepitose lezioni di SuperMax

SuperMax. Dà lezioni strepitosamente a tutti Massimo D'Alema, dalla sua cattedra del Salento. Dice di Renzi, Berlusconi e Prodi « sono su Marte » e sulla terra tra la gente è rimasto solo lui. Psicologo: « In realtà Prodi vota per Casini e Renzi ma non lo ammette neppure a se stesso » . Politologo sottile: « Il governo del presidente che ho proposto io non è il governo di unità nazioni male » .



Ma soprattutto (e notoriamente è il suo forte) sondaggista: « Il Pd non vincerà » . Il che significa, e infatti al Nazareno stappano champagne, che il Pd forse vince. Oppure nelle urne, e visto che SuperMax non lo ha detto potrà succedere, trionferanno i dalemiani Liberi&Uguali, e dunque si può arrivare primi anche con il 5 o 6 per cento?

19 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:25



