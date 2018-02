Confindustria: «Un piano da 250 miliardi per crescita e lavoro. Italia al bivio, guai errori»

di Luca Cifoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Duecentocinquanta miliardi in cinque anni, reperiti tra fondi pubblici, privati ed europei, da impiegare per spingere la crescita, creare lavoro aggiuntivo e ridurre il debito pubblico. Con obiettivi ambiziosi: un tasso di incremento del prodotto interno lordo al 2,5 per cento invece che all'1 per cento a fine legislatura e 800 mila occupati in più rispetto a quelli attesi nello scenario attuale. Riassunto in cifre è questo il piano che Confindustria propone alle forze politiche in vista del voto: lo ha presentato il...