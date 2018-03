Berlusconi annuncia: «Tajani sarà candidato premier, ha sciolto la riserva»

di Mario Ajello

Antonio Tajani sarà il candidato del centrodestra a palazzo Chigi. Silvio Berlusconi l'ha annunciato parlando in tv a Matrix: «Sono lieto di poter annunciare una buona notizia l'attuale presidente del Parlamento europeo ha finalmente sciolto la riserva e ha dato la disponibilità a guidare il prossimo governo di centrodestra». «Ringrazio Berlusconi per la stima ho dato a lui la disponibilità a servire l'Italia. Ora ogni ulteriore decisione spetta ai cittadini e al presidente della Repubblica», la replica a stretto giro via Twitter.



Si tratta di un annuncio atteso nel centrodestra, dove da settimane gli alleati sollecitavano l'ex premier a fare chiarezza su chi schiererà Forza Italia per la guida del governo, vista l'impossibilità del Cavaliere a candidarsi personalmente. L'idea-Tajani è stata anche la prima a essere coltivata da Berlusconi, che però non si è deciso prima a formalizzarla preoccupato di "bruciarlo" nelle settimane calde della campagna elettorale, vista la delicatezza dell'incarico europeo che ricopre.



La candidatura di Tajani, spiegano nel quartier generale azzurro, servirà a rassicurare le cancellerie europee. Ma potrebbe essere spesa anche in chiave interna, per la sua capacità di tessere rapporti anche con gli altri partiti. Capacità assai preziosa se si tratta di allargare i confini della maggioranza dopo il voto.