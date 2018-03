Balotelli contro il senatore nero Iwobi, autogol razzista

di Mario Ajello

Due ex campioni, Mario Balotelli e Roberto Saviano. Chi dei due esce peggio dall'esibizione che li ha visti, separatamente, protagonisti in queste ore? Un brutto pareggio, perché entrambi hanno giocato malissimo. Come ormai gli succede di frequente. NERO CONTRO NERO Balotelli, invece di pensare a giocare al pallone e di provare a raddrizzare il grande futuro che si trova dietro le spalle, ha scatenato una zuffa assurda - io di colore contro te di colore - ai danni di Toni Iwobi, nato in Nigeria, 62 anni fa, e primo senatore nero...