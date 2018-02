Adinolfi: «Il Popolo della Famiglia farà saltare le larghe intese. Supereremo il 3%»

«Chi vuole votare l'alternativa alla Bonino voterà Adinolfi, per fare saltare lo schema delle larghe intese». Lo ha detto il presidente del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi arrivando alla kermesse nazionale del movimento, accolto da ovazioni e cori da stadio dai militanti. «Supereremo il 3% e sorprenderemo l'Italia con centinaia di migliaia di voti». «Se avete letto i giornali - ha aggiunto - è chiaro lo schema, centrodestra e centrosinistra insieme al governo, con opzione ministro della Giustizia Giulia Bongiorno, nemica del family day e presidente del consiglio Emma Bonino. Saremo noi a sconfiggere questo disegno, e il seggio senatoriale del collegio Roma 1 sarà il luogo della battaglia tra popolo della famiglia ed Emma Bonino». «Ci hanno oscurato per un mese - aggiunge Adinolfi - ma sorprenderemo l'Italia come con il family day e allora salterà lo schema delle larghe intese».

Sabato 24 Febbraio 2018



