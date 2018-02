Scuola, il liceo Scientifico primo nella classifica delle iscrizioni. Professionali giù

di Lorena Loiacono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il liceo non perde mai il suo fascino, anzi ne acquista sempre di più. Sul podio resta lo scientifico ma continua anche la ripresa del classico: sempre più numerosi, quindi, i ragazzi pronti a cimentarsi con le versioni di greco e latino. È sufficiente scorrere i dati delle iscrizioni per il prossimo anno alle scuole superiori per capire l'orientamento di mezzo milione di studenti di terza media e relative famiglie: il liceo, quindi lo studio che inevitabilmente prosegue con la laurea, mantiene il suo appeal in vista...