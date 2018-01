Scuola, telefonino acceso in classe: ma solo se serve alla lezione

di Lorena Loiacono

Con il telefonino in tasca o nel palmo di una mano per restare sempre connessi, anche a scuola e senza la paura di essere scoperti dal professore. Da oggi infatti si può. Anzi, in tante classi lo smartphone fa parte della didattica da molto tempo, l'unica cosa che mancava era una regolamentazione. Ora è arrivata: il ministero dell'istruzione ha chiesto ad una commissione di esperti di stilare un decalogo per il corretto uso dello smartphone o del tablet in aula. Ovviamente si tratta di un utilizzo finalizzato...