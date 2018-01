Scuola, pochi fondi: lite sui bonus: fumata nera sul contratto

di Andrea Bassi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il contratto della scuola, per ora, cammina ancora con il freno a mano tirato. Dopo il secondo incontro dell’anno all’Aran, l’Agenzia che siede per il governo al tavolo della trattativa per il rinnovo, ieri è di nuovo emersa la questione delle risorse. La ministra della Pubblica amministrazione ha garantito (si veda l’intervista al Messaggero del 31 dicembre scorso) che i soldi ci sono. Ma al momento l’obiettivo di garantire 85 euro medi lordi mensili di aumento all’intero comparto non sembrerebbe...