Esami di maturità, l'attesa degli studenti per l'uscita delle materie

L'attesa si fa insopportabile. Per molti studenti, impegnati quest'anno con l'esame di maturità, oggi potrebbe essere il giorno in cui saranno rivelate le materie con cui dovranno confrontarsi a giugno. Nonostante infatti la scadenza per la comunicazione fosse fissata al 31 gennaio, è probabile che il Ministero dell'Istruzione anticipi di un giorno.



Da quanto si era appreso, l'orario stabilito per la pubblicazione delle materie erano le 14 di oggi. Ma nulla è ancora apparso sul sito del Miur, e ormai l'hashtag #maturita2018 è in cima ai trend topic di Twitter. Non è da escludere, a questo punto, che la comunicazione venga fatta direttamente domani.



Intanto sul social network emergono desideri e paure dei maturandi: la materia più temuta è fisica al liceo scientifico, seguita da tedesco per il linguistico. Per il liceo classico, il grande spauracchio, come da tradizione, resta invece il greco.

Martedì 30 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:54



© RIPRODUZIONE RISERVATA