Chat tra prof e studenti, le regole che dividono la scuola

di Lorena Loiacono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Prof sul web, le regole che dividono la scuola Codice etico e sanzioni disciplinari, nella scuola a finire sotto esame sono le chat tra professori e studenti. Nella bozza del nuovo contratto, in discussione all'Aran sono stati inseriti i limiti sull'utilizzo dei social tra ragazzi e classe docente. Per la prima volta la messaggistica online rientra tra le voci del contratto della scuola. Il vecchio contratto è scaduto del 2009 e quando venne stilato i social network non erano così presenti nella vita degli adolescenti....