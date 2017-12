Roma, all'università in 200mila: più stranieri e nuovi corsi

di Camilla Mozzetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Con le idee chiare e pronti a studiare ancora. A mettersi in gioco di fronte a un libro, a un professore durante una seduta di esami. Che l'università va ancora di moda. Sono i numeri a dimostrarlo. Quelli degli iscritti complessivi nei tre atenei pubblici di Roma e la previsione delle nuove matricole: una carica di circa 50 mila studenti attesi per l'anno accademico 2017/2018. C'è anche una sorpresa: per tutti coloro che chiudono una valigia e volano all'estero con l'ambizione di laurearsi sotto al sole della...