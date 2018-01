Voto, Meloni: «Per Lazio proponiamo Rampelli. Pirozzi? Non c'è convergenza»

«Gasparri sarebbe un buon candidato ma noi abbiamo messo sul tavolo il nome del nostro capogruppo, Fabio Rampelli e ricordo che Fdi nel Lazio è il partito di maggioranza relativa». Lo afferma la leader di Fdi Giorgia Meloni a Cartabianca, su Raitre. E sulla discesa in campo di Sergio Pirozzi Meloni sottolinea: «L'ho sentito e gli ho detto che se non fosse possibile, come mi pare, arrivare a una convergenza sul suo nome sarà lui a decidere se vorrà dare una mano al centrodestra a vincere o», restando candidato, «a perdere».



In Lombardia, ha detto Meloni, «abbiamo deciso chi candidare, penso che il profilo di Attilio Fontana sia un ottimo profilo. Gelmini sicuramente è persona più nota ma non credo che necessariamente si debba puntare sul nome più noto. A me piace il profilo di un sindaco riconfermato a furor di popolo, che ha ben governato, io sono per la competenza».



«Io ho chiesto che tutti i candidati» del centrodestra «siano convocati in una grande manifestazione in cui, davanti agli elettori, si impegnino a mantenere il vincolo di mandato», ha affermato la leader di Fdi. Sulla possibilità che Silvio Berlusconi, dopo il voto, si stacchi dalla coalizione del centrodestra per formare un governo di larghe intese con Matteo Renzi, Meloni è netta: «Anche se ci fosse un'attrattiva tra Renzi e Berlusconi non ci saranno i numeri per fare un "Renzusconi"».



«Ci sono due possibilità alla fine di queste elezioni - ha concluso Meloni - o l'Italia precipita nel caos o vince il centrodestra».

Gioved├Č 11 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:58



© RIPRODUZIONE RISERVATA