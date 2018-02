Voto appeso a 8 milioni di indecisi: per FI e Pd possono valere il 2% in più

di Diodato Pirone

A 32 giorni dalle elezioni gli italiani indecisi se e per chi votare sono ben 18 milioni. Si tratta del 37% del corpo elettorale composto da circa 47 milioni di persone. Contrariamente a quello che si crede non sarà l’esercito di incerti a determinare l’esito delle elezioni perché moltissimi non si recheranno a votare (nel 2013 misero la scheda nell’urna “solo” 35 milioni di italiani) o annulleranno la scheda (1,2 milioni nel 2013). Tuttavia gli indecisi possono garantire qualche punto in...