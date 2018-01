"Potere al Popolo": a sinistra spunta la lista antagonista di Viola Carofalo

di Marco Conti

Mentre il centrodestra riesce a stare insieme coprendo anche contraddizioni non da poco, a sinistra la frammentazione è altissima e rischia di risultare fatale avvantaggiando M5S e, soprattutto, la coalizione berlusconiana. A sinistra del Pd non c’è infatti solo la formazione di Massimo D’Alema Liberi e Uguali, ma anche la lista “Potere al Popolo”.



Nato dall’ispirazione dei ragazzi del centro sociale di Napoli “Je so pazzo”, Potere al Popolo raccoglie anche gli ex di Rifondazione comunista e si ispira al Partito laburista di Jeremy Corbyn, alla Francia di Jean-Luc Mélenchon e agli spagnoli di Podemos. Lotta di classe, sindacalismo di base, lavoratori dei call center, precari, movimenti antagonisti, no-tav, la sua base. Viola Carofalo, 37 anni ricercatrice precaria all’Orientale di Napoli, ne è la giovane portavoce. La sfida in corso è la raccolta delle firme per presentarsi alle elezioni del 4 marzo.

