Almeno 560mila i bambini senza vaccino, parte la corsa contro il tempo per coinvolgere le famiglie a mettersi in regola entro il 10 marzo prossimo. Ma resta comunque una parte contraria, pronta a pagare con sanzioni ed espulsioni da scuola. Tra meno di un mese scade il termine ultimo per gli studenti per dimostrare l’avvenuta vaccinazione o, in caso mancasse, la prenotazione dell’appuntamento con il medico per effettuare i 10 vaccini obbligatori per legge. Dopo il 10 marzo le scuole comunicheranno con le aziende sanitarie...