di Alberto Gentili

Come dimostra la brutta accoglienza ricevuta negli anni scorsi dalla riforma chiama “Buona scuola”, Matteo Renzi non ha un grande feeling con il mondo dell’istruzione. Per provare a colmare questo gap, il segretario del Pd ha deciso di puntare alle elezioni su tre rettori per comporre la squadra di parlamentari della prossima legislatura. I nomi, a quanto si apprende, sono quelli del rettore di Messina Pietro Navarra, dell'ex rettore di Camerino Flavio Corradini e del rettore di Udine Alberto Felice De Toni. Tutti e tre saranno candidati, a meno di sorprese dell’ultimo minuto nei listini proporzionali.